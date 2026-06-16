Аналитики назвали шансы команд группы H выйти в плей-офф ЧМ-2026 после матчей 1-го тура

На ЧМ-2026 завершился 1-й тур в группе H. Испания сенсационно не смогла победить сборную Кабо-Верде (0:0), а Уругвай в самой концовке ушёл от поражения в матче с Саудовской Аравией (1:1). Букмекеры обновили коэффициенты на выход команд в плей-офф.

На выход из группы Испании предлагают коэффициент 1.01, этот коэффициент не изменился, несмотря на осечку в стартовом матче.

На то, что дальше пройдёт Уругвай, можно поставить за 1.12. Шансы латиноамериканцев немного выросли после 1-го тура, до начала матчей эта котировка составляла 1.15.

А вот шансы Саудовской Аравии, несмотря на ничью, снизились. Если перед стартом на выход сборной из группы предлагали 1.80, сейчас 2.50.

Снизились и шансы Кабо-Верде, если раньше на их выход из группы предлагали 2.65, сейчас заключить пари можно за 2.90.

В плей-офф выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы, а также восемь сборных с третьих мест с наилучшими показателями.