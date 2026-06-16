Клиент букмекера выиграл более 4 млн рублей благодаря ставке на матч ЧМ Бельгия — Египет

Букмекерская компания PARI рассказала, как прошли для неё матчи футбольного ЧМ-2026, состоявшиеся 15 июня по московскому времени.

Больше всего клиенты PARI ставили 15 июня на встречу Испании и Кабо-Верде, на эту игру пришлось около 41% от общего оборота ставок на матчи дня ЧМ-2026. Примерно 35% было сделано на встречу Бельгии и Египта. Менее активно игроки заключали пари на матчи Швеция — Тунис (приблизительно 13%) и Кот-Д'Ивуар — Эквадор (около 11%).

Один из самых заметных выигрышей по ставкам на матчи 15 июня пришелся на встречу Бельгии и Египта. Один из игроков поставил 1 500 000 рублей на то, что африканцы забьют до конца первого тайма, с коэффициентом 3.70. Уже на 20-й минуте Эмам Ашур точным ударом с линии штрафной поразил ворота Тибо Куртуа. На выплату игрок получил 5 550 000 рублей.