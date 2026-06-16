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Клиент букмекера выиграл более 4 млн рублей благодаря ставке на матч ЧМ Бельгия — Египет

Клиент букмекера выиграл более 4 млн рублей благодаря ставке на матч ЧМ Бельгия — Египет
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Букмекерская компания PARI рассказала, как прошли для неё матчи футбольного ЧМ-2026, состоявшиеся 15 июня по московскому времени.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
1 : 1
Египет
0:1 Ашур – 19'     1:1 Хани – 66'    

Больше всего клиенты PARI ставили 15 июня на встречу Испании и Кабо-Верде, на эту игру пришлось около 41% от общего оборота ставок на матчи дня ЧМ-2026. Примерно 35% было сделано на встречу Бельгии и Египта. Менее активно игроки заключали пари на матчи Швеция — Тунис (приблизительно 13%) и Кот-Д'Ивуар — Эквадор (около 11%).

Один из самых заметных выигрышей по ставкам на матчи 15 июня пришелся на встречу Бельгии и Египта. Один из игроков поставил 1 500 000 рублей на то, что африканцы забьют до конца первого тайма, с коэффициентом 3.70. Уже на 20-й минуте Эмам Ашур точным ударом с линии штрафной поразил ворота Тибо Куртуа. На выплату игрок получил 5 550 000 рублей.

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