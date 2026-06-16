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Ничья в матче ЧМ-2026 по футболу Бельгия — Египет лишила клиента букмекера 6 млн рублей

Ничья в матче ЧМ-2026 по футболу Бельгия — Египет лишила клиента букмекера 6 млн рублей
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Букмекерская компания PARI рассказала, как прошли для неё матчи футбольного ЧМ-2026, состоявшиеся 15 июня по московскому времени.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
1 : 1
Египет
0:1 Ашур – 19'     1:1 Хани – 66'    

Самой удачной для PARI оказалась встреча Испании и Кабо-Верде — её доля составила примерно 68% от общей прибыли по ставкам на матчи ЧМ-2026. Фавориты много владели мячом, создавали моменты, но так и не смогли распечатать ворота африканцев. Это первая нулевая ничья на ЧМ-2026.

Для клиентов компании удачно сложилось противостояние Швеции и Туниса. Фаворит победил с крупным счётом, при этом обе команды смогли отличиться. Остальные встречи дня были прибыльными для букмекеров.

В этот день случилась и крупная неудача у одного из клиентов компании. Он поставил 6 млн рублей на победу Бельгии над Египтом с коэффициентом 1.61. Матч завершился вничью — египтяне открыли счёт в середине первого тайма, бельгийцы отыгрались во втором. В концовке хороший момент имел Ромелу Лукаку, но не попал в ворота.

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