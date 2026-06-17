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Португалия — ДР Конго: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по футболу

Португалия — ДР Конго: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по футболу
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17 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Португалия — ДР Конго. Игра пройдёт в Хьюстоне, США, на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 1.30. Победа ДР Конго оценивается коэффициентом 12.0. Ничейный исход можно найти в линии за 5.64.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.

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