Англия — Хорватия: кто фаворит матча футбольного ЧМ-2026 17 июня
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17 июня состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 Англия — Хорватия. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, США. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают заметное преимущество англичанам. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.74. Победа Хорватии оценивается коэффициентом 4.93. Ничейный исход можно найти в линии за 3.97.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.16. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.
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