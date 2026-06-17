Англия — Хорватия: ставки и коэффициенты на игру ЧМ-2026 по футболу 17 июня

17 июня состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 Англия — Хорватия. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, США. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают заметное преимущество англичанам. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.74. Победа Хорватии оценивается коэффициентом 4.93. Ничейный исход можно найти в линии за 3.97.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.16. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.