Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Гана — Панама: кто фаворит матча группы L ЧМ-2026 по футболу

Гана — Панама: кто фаворит матча группы L ЧМ-2026 по футболу
Комментарии

18 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Гана — Панама. Игра пройдёт на «Toronto Stadium» в Торонто. Стартовый свисток запланирован на 2:00 мск. Сборные выступают в группе L вместе с Англией и Хорватией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 02:00 МСК
Гана
Не начался
Панама
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают небольшое предпочтение африканской сборной. Сделать ставку на победу Ганы предлагается с коэффициентом 2.15. Победа Панамы оценивается коэффициентом 3.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.

Материалы по теме
Гана — Панама. Никто не хочет играть с Англией и Хорватией
Гана — Панама. Никто не хочет играть с Англией и Хорватией
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android