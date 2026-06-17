Гана — Панама: кто фаворит матча группы L ЧМ-2026 по футболу

18 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Гана — Панама. Игра пройдёт на «Toronto Stadium» в Торонто. Стартовый свисток запланирован на 2:00 мск. Сборные выступают в группе L вместе с Англией и Хорватией.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение африканской сборной. Сделать ставку на победу Ганы предлагается с коэффициентом 2.15. Победа Панамы оценивается коэффициентом 3.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.