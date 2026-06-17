Гана — Панама: ставки и коэффициенты на игру чемпионата мира по футболу — 2026
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18 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Гана — Панама. Игра пройдёт на Toronto Stadium в Торонто. Стартовый свисток запланирован на 2:00 мск. Сборные выступают в группе L вместе с Англией и Хорватией.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 02:00 МСК
Гана
Не начался
Панама
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают небольшое предпочтение африканской сборной. Сделать ставку на победу Ганы предлагается с коэффициентом 2.15. Победа Панамы оценивается коэффициентом 3.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.
При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.
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