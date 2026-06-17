Узбекистан — Колумбия: ставки и коэффициенты на матч группы K ЧМ-2026

18 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Узбекистан — Колумбия. Игра пройдёт в Мехико, Мексика, на стадионе «Ацтека». Стартовый свисток запланирован на 5:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Колумбии предлагается с коэффициентом 1.45. Победа Узбекистана оценивается коэффициентом 8.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.54.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.