Сборная Франции победила Сенегал — 3:1. Сыграл коэффициент 15.0

Сборная Франции выиграла у Сенегала матч 1-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года со счётом 3:1. Команды играли на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США).

На 66-й минуте форвард сборной Франции Килиан Мбаппе открыл счёт с передачи вингера Майкла Олисе. На 82-й минуте второй гол французов забил вингер Брэдли Баркола, вышедший на замену на 80-й минуте. На 90+5-й минуте нападающий Ибрагим Мбайе сократил отставание в счёте. На 90+6-й минуте Мбаппе оформил дубль.

Ставки на победу сборной Франции принимались с коэффициентом 1.47: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1470 рублей. Успех Сенегала оценивался в 7.20, ничья — в 4.65.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.92, на «обе забьют» — 2.05, на точный счёт 3:1 — 15.0.