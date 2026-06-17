Месси оформил хет-трик в первом матче ЧМ-2026. Сыграл коэффициент 50.0

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года сборная Аргентины разгромила команду Алжила. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Автором голов за сборную Аргентины стал звёздный нападающий Лионель Месси. 38-летний форвард забил голы на 17-й с передачи Родриго де Пауля, 60-й и 76-й минутах (ассист на счету Николаса Гонсалеса). Месси мог оформить покер, однако его мяч на 5-й минуте был отменён из-за положения вне игры.

Ставки на победу сборной Аргентины принимались с коэффициентом 1.44: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1440 рублей. Успех Алжира оценивался в 8.60, ничья — в 4.54.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.94, на «обе забьют — нет» — 1.80, а на точный счёт 3:0 — 11.0. При этом хет-трик Месси оценивался в 50.0.