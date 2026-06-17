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Португалия — ДР Конго: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026 по футболу

Португалия — ДР Конго: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026 по футболу
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Португалия — ДР Конго.

Ставка: победа Португалии с форой (-1.5) за 1.86.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Португалии берет свой старт на этом чемпионате мира матчем против сборной Демократической Республики Конго, за которую выступает спартаковец Тео Бонгонда. Больше про эту сборную Конго я ничего сказать не могу. Но могу сказать, что этот матч пройдет на стадионе в Хьюстоне. Еще могу сказать, что Себастьен Десабр возглавляет сборную ДР Конго. Роберто Мартинес — главный тренер сборной Португалии.

Португальцы приезжают на чемпионат мира одними из фаворитов, если не главными. Многие считают, что по подбору игроков сборная Португалии точно должна быть конкурентоспособной на этом чемпионате мира. Для этого важно хорошо начать. Я думаю, что важно и для Криштиану хорошо начать.

По последним товарищеским матчам мы видим, что не всё гладко для сборной Португалии, например, с Нигерией пропустили. Но обилие моментов, которое португальцы создают, конечно, впечатляет. Я не думаю, что с Конго будет много моментов. Но, возможно, португальцы, забив первыми, заставят соперника подраскрыться, и тогда глубокая и мастеровитая скамейка сборной Португалии во втором тайме может сказаться.

Я думаю, что португальцам важно хорошо начать в этой группе, в которой также Узбекистан и Колумбия, и начать с уверенной победы — минимум в 2 мяча. Мой прогноз — победа португальцев с форой (-1,5) за 1,86», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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