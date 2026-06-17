Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Англия — Хорватия: прогноз Константина Генича на матч дня на ЧМ-2026 по футболу

Англия — Хорватия: прогноз Константина Генича на матч дня на ЧМ-2026 по футболу
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Англия — Хорватия.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На чемпионате мира в 1-м туре европейская пара играет друг с другом. Многое связывает эти команды. В общем, Англия — Хорватия — матч с историей.

Это фавориты своей группы. Там также Гана и Панама. И может так случиться, если Гана обыграет Панаму, ничья в матче Англия — Хорватия сделает более важными уже следующие встречи. Конечно, и хорватам, и англичанам хочется начать чемпионат с победы. Если посмотреть на последние матчи сборной Англии, где англичане не пропускают, что при Саутгейте, что при Тухеле, они очень надёжно играют в обороне.

Эта Хорватия с Лукой Модричем по-прежнему в составе. Есть Перишич, есть Крамарич. Но всё равно хорватское поколение постепенно уходит в сторону. Появляются новые футболисты, и этой Хорватии будет сложно. Хорваты могут окопаться сзади, рассчитывать на контратаки. Могут рассчитывать и на позиционные атаки, если англичане сами им мяч дадут.

Я бы рассмотрел вариант лобовой ничьей в этом матче за отличный коэффициент выше тройки. Но прямо совсем в лобовую ничью идти пока как-то стремновато. Поэтому предложу вариант ТМ 2.5. Мне что-то подсказывает, что это будет ничья 0:0. Мой вариант — ТМ 2.5 за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Мегаматч Англия — Хорватия на ЧМ-2026 и старт Роналду с Португалией
Мегаматч Англия — Хорватия на ЧМ-2026 и старт Роналду с Португалией
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android