Англия — Хорватия: прогноз Константина Генича на матч дня на ЧМ-2026 по футболу

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Англия — Хорватия.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

«На чемпионате мира в 1-м туре европейская пара играет друг с другом. Многое связывает эти команды. В общем, Англия — Хорватия — матч с историей.

Это фавориты своей группы. Там также Гана и Панама. И может так случиться, если Гана обыграет Панаму, ничья в матче Англия — Хорватия сделает более важными уже следующие встречи. Конечно, и хорватам, и англичанам хочется начать чемпионат с победы. Если посмотреть на последние матчи сборной Англии, где англичане не пропускают, что при Саутгейте, что при Тухеле, они очень надёжно играют в обороне.

Эта Хорватия с Лукой Модричем по-прежнему в составе. Есть Перишич, есть Крамарич. Но всё равно хорватское поколение постепенно уходит в сторону. Появляются новые футболисты, и этой Хорватии будет сложно. Хорваты могут окопаться сзади, рассчитывать на контратаки. Могут рассчитывать и на позиционные атаки, если англичане сами им мяч дадут.

Я бы рассмотрел вариант лобовой ничьей в этом матче за отличный коэффициент выше тройки. Но прямо совсем в лобовую ничью идти пока как-то стремновато. Поэтому предложу вариант ТМ 2.5. Мне что-то подсказывает, что это будет ничья 0:0. Мой вариант — ТМ 2.5 за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».