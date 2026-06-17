Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Гана — Панама: прогноз Константина Генича на игру чемпионата мира по футболу

Гана — Панама: прогноз Константина Генича на игру чемпионата мира по футболу
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Гана — Панама.

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.87.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 02:00 МСК
Гана
Не начался
Панама
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч группы L, последняя, 12-я группа ЧМ-2026. Игра пройдёт на стадионе в Торонто. Знаю, что за Гану играет Иньяки Уильямс. Что такое сборная Панамы — мы видели на чемпионате мира в России. Совсем недавно смотрел ещё матч Бразилия — Панама. Да, интересная команда, со своим лоском, со своими исполнителями, но физически крепче, выносливее и мускулистее, конечно, выглядит команда Ганы. Португалец Карлуш Кейруш возглавляет сборную Ганы. И баланса в игре этой команды вполне достаточно.

Качнуться может в любую сторону, но я сомневаюсь, что этот матч будет про большое количество забитых мячей. Не хочется, чтобы эта игра была совсем «низовой» и закончилась, например, вничью 0:0. Мне кажется, одного гола может не хватить для победы, поэтому надо забивать минимум два, возможно, по голу прилетит с обеих сторон.

Возьму здесь вариант «2-3 гола в матче» за 1.87. 1:1, 2:0, 2:1 — что-то вот такое вижу. Может быть, Гана выиграет 3:0 у Панамы, кто знает. Пару мячей должны мы увидеть, но не более трёх», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Гана — Панама. Никто не хочет играть с Англией и Хорватией
Гана — Панама. Никто не хочет играть с Англией и Хорватией
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android