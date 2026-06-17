Гана — Панама: прогноз Константина Генича на игру чемпионата мира по футболу

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Гана — Панама.

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.87.

«Матч группы L, последняя, 12-я группа ЧМ-2026. Игра пройдёт на стадионе в Торонто. Знаю, что за Гану играет Иньяки Уильямс. Что такое сборная Панамы — мы видели на чемпионате мира в России. Совсем недавно смотрел ещё матч Бразилия — Панама. Да, интересная команда, со своим лоском, со своими исполнителями, но физически крепче, выносливее и мускулистее, конечно, выглядит команда Ганы. Португалец Карлуш Кейруш возглавляет сборную Ганы. И баланса в игре этой команды вполне достаточно.

Качнуться может в любую сторону, но я сомневаюсь, что этот матч будет про большое количество забитых мячей. Не хочется, чтобы эта игра была совсем «низовой» и закончилась, например, вничью 0:0. Мне кажется, одного гола может не хватить для победы, поэтому надо забивать минимум два, возможно, по голу прилетит с обеих сторон.

Возьму здесь вариант «2-3 гола в матче» за 1.87. 1:1, 2:0, 2:1 — что-то вот такое вижу. Может быть, Гана выиграет 3:0 у Панамы, кто знает. Пару мячей должны мы увидеть, но не более трёх», — приводит слова Генича «РБ Спорт».