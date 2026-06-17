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Узбекистан — Колумбия: прогноз Константина Генича на игру группы K ЧМ-2026 по футболу

Узбекистан — Колумбия: прогноз Константина Генича на игру группы K ЧМ-2026 по футболу
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Узбекистан — Колумбия.

Ставка: сухая победа Колумбии за 2.00.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На легендарной «Ацтеке» свой старт на чемпионате мира впервые в истории возьмёт сборная Узбекистана. Сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро будет играть в 1-м туре со сборной Колумбии. Колумбийцы блестяще играли в отборочном цикле, очень хорошая, сбалансированная игра, есть потрясающие исполнители. Нестор Лоренсо тренирует сборную Колумбии. И там, конечно, подбор игроков просто сумасшедший. Там Джон Кордоба в запасе, потому что есть Луис Диас, есть Луис Суарес, играющий за лиссабонский «Спортинг», очень много забивающий, есть Кастаньо. Есть вообще масса людей, которые формируют сборную Колумбии, и, действительно, колумбийцы играют достаточно ярко. И есть Хамес Родригес, про него тоже, конечно же, не забываем.

При всей моей симпатии к Узбекистану, будет очень тяжело. И главный матч для Узбекистана на турнире не первый, хотя волнение, нервы и давление будут. Весь Узбекистан будет смотреть за этой игрой. Но дальше будет матч со сборной ДР Конго. Вот та игра будет для сборной Узбекистана действительно чрезвычайно важной на групповой стадии. Здесь важно почувствовать атмосферу турнира, огромнейшего стадиона, почувствовать погоду, почувствовать поле и сыграть раскрепощённо. Узбекистан это может. Верим в Шомуродова и Файзуллаева, но не в этом матче всё же.

Колумбийцы очень уверенно смотрятся в обороне, смотрятся уверенно в атаке. И я думаю, что Колумбия, скорее всего, одержит победу в матче со сборной Узбекистана, причём не пропустит. Сухая победа Колумбии за 2.0 — мой прогноз», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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