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Узбекистан — Колумбия: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата мира по футболу — 2026

Узбекистан — Колумбия: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата мира по футболу — 2026
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Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Узбекистан — Колумбия.

Ставка: победа Колумбии с форой (-1.5) за 2.09.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для Узбекистана это первый чемпионат мира, и уже сам выход на такой турнир говорит о многом. Значит, сборная крепкая, добротная, прошла отбор и точно будет биться. Легко с ними никому не будет, но всё-таки Колумбия, если брать по игрокам и по именам, выглядит сильнее.

У Колумбии хорошая и опытная сборная с сильным подбором футболистов. В атаке есть Кордоба из «Краснодара» — очень хороший форвард, который, думаю, может потрепать нервы обороне Узбекистана. Латиноамериканцы всегда техничные и резкие, при этом тоже умеют биться, поэтому для Узбекистана матч будет очень тяжёлым.

При всём уважении к Узбекистану, Колумбия здесь — явный фаворит. Они выше по уровню, опытнее, уже играли на таких турнирах и понимают, что такое чемпионат мира. Узбекистану, конечно, это большой шанс себя показать, особенно в первом матче, но одного настроя против такой команды может не хватить.

Не думаю, что Колумбии будет легко, и крупного счёта я бы не ждал. Узбекистан будет цепляться, закрываться и стараться не давать пространства. Но класс, опыт и уровень игроков должны сказаться. По идее, Колумбия должна дожимать этот матч и забирать уверенную победу», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

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