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Португалия — ДР Конго: прогноз Владимира Гучека на матч 1-го тура ЧМ-2026 по футболу

Португалия — ДР Конго: прогноз Владимира Гучека на матч 1-го тура ЧМ-2026 по футболу
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Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Португалия — ДР Конго.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.76.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Криштиану Роналду едет на свой, скорее всего, последний чемпионат мира. Вряд ли через четыре года Криштиану сможет принять участие в первенстве планеты, пусть он и пройдёт на родной португальской земле. Всё же ему будет 45 лет, а сейчас у легенды португальского и мирового футбола последний шанс, последний танец на чемпионате мира. Португальцы уверенно прошли отбор на мировое первенство, выйдя с первого места в группе с Ирландией, Венгрией и Арменией. Конголезцы, преодолев сито жёсткого африканского отбора, ещё должны были обыграть Ямайку в стыковой встрече за право участвовать в чемпионате мира. И победили же! И попали на чемпионат мира.

Очевидно, для сборной ДР Конго просто попадание на мировое первенство — уже огромное достижение и праздник. В сборной этой республики есть и очень знакомые лица, ведь за неё играет Тео Бонгонда, который совсем недавно попрощался в своих соцсетях с московским «Спартаком» после трёх проведённых лет в клубе. Теперь у него и у его партнёров по сборной задача что-то противопоставить монструозной команде Криштиану и остальных португальских звёзд, которых хватило бы на две команды.

Если бы не наличие Роналду, который будет перетягивать одеяло на себя, португальцы ехали бы главными фаворитами турнира. Но пока у них стоит очень скромная задача — выиграть в первом матче и сделать шаг к итоговому лидерству в своей группе и спокойному выходу в плей-офф турнира. Прогнозирую, что команды вдоволь порадуют зрителей забитыми мячами и покажут достаточно содержательный футбол», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

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