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Португалия — ДР Конго: прогноз Михаила Моссаковского на игру группы K ЧМ-2026

Португалия — ДР Конго: прогноз Михаила Моссаковского на игру группы K ЧМ-2026
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Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Португалия — ДР Конго.

Ставка: победа Португалии с форой (+1.5) за 1.92.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не уверен, что эта игра для Португалии сложится легко. По крайней мере, такова тенденция — топовые сборные начинают этот чемпионат в большинстве своём достаточно натужно. Сейчас у всех вкат в этот размытый и размазанный групповой этап. Плюс португальцы не играли последние контрольные матчи перед турниром на американской земле — мартовские встречи проводили в Америке, а после этого играли дома. И вот это будет первая игра после прилёта в США. Думаю, фактор акклиматизации здесь тоже может сказаться.

В любом случае этот турнир уже показывает, что топовые сборные с наскока, с нахрапу залетают в чемпионат крайне редко. Чаще всё происходит по примеру Испании, Бразилии и Бельгии. Не исключаю, что Португалия будет в этом же числе. Не готов с уверенностью сказать, что португальцы спокойно обыграют Конго. Думаю, проблемы у Португалии здесь будут.

Тем более в соперниках достаточно крепкая команда. Конго очень редко пропускает больше одного гола, а три — так вообще редкость. Если вспоминать последние годы, всего два таких случая было, включая поражение 1:3 от Марокко. Команда крепкая, сбитая, обученная и состоящая преимущественно из футболистов, которые выступают в сильных футбольных странах: во Франции, Испании и Англии. Есть и локальные звёзды, тот же Аарон Ван-Биссака.

Понятно, что состав у Португалии очень мощный. Возможно, один из самых сильных центров поля вообще на этом турнире. Но есть определённые сомнения по поводу общего успеха португальцев. Сборная Конго должна оказать достойное сопротивление. Как я уже сказал, мне кажется, Португалия вряд ли зайдёт в этот турнир, выбив дверь с ноги. Поэтому предлагаю взять победу африканцев с форой (1.5)», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

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