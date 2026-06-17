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Англия — Хорватия: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата мира по футболу — 2026

Англия — Хорватия: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата мира по футболу — 2026
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Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Англия — Хорватия.

Ставка: победа Англии за 1.75.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Болельщики наверняка помнят матч между этими командами в ноябре 2007 года, когда хорваты довольно неожиданно победили в Лондоне со счётом 3:2 и оставили сборную Англии без чемпионата Европы-2008. Полагаю, что и сами англичане это ещё не забыли. А еще, была победа хорватов в полуфинале чемпионата мира-2018, когда они вырвали путёвку в финал в дополнительное время. В общем, большего раздражителя для англичан придумать сложно.

С тех пор, правда, англичане дважды выигрывали, в том числе и в матче группового турнира чемпионата Европы — 2020. Но пора и в рамках чемпионата мира победить. Тем более что Англия — более сбалансированная команда, и это даже несмотря на то что в состав команды на мировое первенство не попали те, кто этого, на мой взгляд, заслуживает. К примеру, Томас Тухель не взял Коула Палмера из «Челси», Гарри Магуайра из «Манчестер Юнайтед», Трента Александер-Арнольда из «Реала» и Фила Фодена из «Манчестер Сити». Прав в своём выборе наставник англичан или нет — узнаем через месяц, по окончании чемпионата.

В любом случае в предстоящем матче англичане фавориты. У хорватов в сборной смена поколений, и этот процесс никогда бесследно не проходит. Тому же Модричу уже 40! В общем, у англичан более слаженная команда, и я ставлю на её победу. Они подтвердят статус фаворитов матча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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