Англия — Хорватия: прогноз Романа Павлюченко на игру футбольного ЧМ-2026 17 июня

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Англия — Хорватия.

Ставка: победа Англии за 1.74.

«Англичане последние годы очень сильно прибавили. По составу у них всё хорошо: сильные футболисты, хорошие исполнители, есть лидер — Гарри Кейн. Это бомбардир, который, думаю, должен проявить себя на этом чемпионате. Он в таких матчах всегда опасен, и если у него будут моменты, то Англия свои голы найдёт.

Но Хорватия — это тоже очень крепкая сборная. Мы знаем, что с хорватами всем тяжело играть: они много не пропускают, у них хорошая оборона, команда сбалансированная и умеет терпеть. Поэтому я не думаю, что Англия выйдет и спокойно их обыграет. Это будет тяжёлый матч, где всё может решить один момент.

По составу Англия, наверное, выглядит чуть сильнее и глубже. Но сказать, что она прямо сильно превосходит Хорватию по мастерству, нельзя. У хорватов тоже очень приличная сборная, многие играют в топовых клубах, поэтому это две примерно равные команды. Просто мне кажется, что в этом матче англичанам может чуть больше повезти.

Я, если честно, буду переживать за хорватов и очень хочу, чтобы они выиграли. Но если смотреть по игре и составу, Англия всё-таки выглядит небольшим фаворитом. Думаю, англичане в тяжёлом матче могут превзойти хорватов — 1:0 или 2:1», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».