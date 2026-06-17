Эксперты назвали шансы команд группы I выйти в плей-офф на ЧМ-2026 после стартовых матчей

На ЧМ-2026 завершился 1-й тур в группе I. Сборная Франции победила команду Сенегала (3:1), а Норвегия расправилась с Ираком (4:1).

На выход из группы сборной Франции букмекеры больше не принимают ставки, перед стартом на вице-чемпионов мира можно было заключить пари за 1.02.

Шансы Норвегии тоже заметно выросли, на эту команду дают котировку 1.02 (было 1.18).

Поставить на то, что в плей-офф окажется Сенегал, можно за 1.50. Эта цифра не изменилась в сравнении с предстартовыми раскладами.

Наконец, вероятность увидеть в матчах на вылет сборную Ирака эксперты оценили коэффициентом 15.00. Шансы азиатов резко снизились, перед стартом ЧМ-2026 на них предлагали 4.00.

В плей-офф выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы, а также восемь команд с третьих мест с наилучшими показателями.