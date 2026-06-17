Аналитики назвали шансы команд группы J выйти в плей-офф ЧМ-2026 после матчей 1-го тура

На ЧМ-2026 завершился 1-й тур в группе J. Аргентина разгромила Алжир благодаря хет-трику Лионеля Месси (3:0), а сборная Австрии победила Иорданию (3:1).

На то, что сборная Аргентины выйдет в плей-офф, букмекеры уже не принимают ставки, не сомневаясь в том, что действующие чемпионы мира будут в матчах на вылет. На сборную Австрии поставить можно, но коэффициент очень низкий — 1.10.

Вероятность выхода в 1/16 финала сборной Алжира аналитики оценили котировкой 1.70. Наконец, на сборную Иордании предлагают коэффициент 12.00.

В плей-офф выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы, а также восемь сборных с третьих мест с наилучшими показателями.