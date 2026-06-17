Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Аналитики назвали шансы команд группы J выйти в плей-офф ЧМ-2026 после матчей 1-го тура

Аналитики назвали шансы команд группы J выйти в плей-офф ЧМ-2026 после матчей 1-го тура
Комментарии

На ЧМ-2026 завершился 1-й тур в группе J. Аргентина разгромила Алжир благодаря хет-трику Лионеля Месси (3:0), а сборная Австрии победила Иорданию (3:1).

На то, что сборная Аргентины выйдет в плей-офф, букмекеры уже не принимают ставки, не сомневаясь в том, что действующие чемпионы мира будут в матчах на вылет. На сборную Австрии поставить можно, но коэффициент очень низкий — 1.10.

Вероятность выхода в 1/16 финала сборной Алжира аналитики оценили котировкой 1.70. Наконец, на сборную Иордании предлагают коэффициент 12.00.

В плей-офф выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы, а также восемь сборных с третьих мест с наилучшими показателями.

Материалы по теме
Ночной экспресс: поприветствуем Узбекистан на ЧМ-2026
Ночной экспресс: поприветствуем Узбекистан на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android