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Эксперты назвали шансы Месси стать лучшим бомбардиром ЧМ-2026 после хет-трика Алжиру

Эксперты назвали шансы Месси стать лучшим бомбардиром ЧМ-2026 после хет-трика Алжиру
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Лионель Месси на своём шестом чемпионате мира начал с места в карьер. Легендарный аргентинец забил три гола в ворота сборной Алжира и вырвался в лидеры гонки бомбардиров на ЧМ-2026.

Букмекеры считают Месси фаворитом на звание лучшего бомбардира, поставить на его победу можно с коэффициентом 3.60. Совсем рядом в их раскладах Килиан Мбаппе, который успел дважды отличиться во встрече с Сенегалом. На француза можно поставить за 4.00.

На англичанина Гарри Кейна предлагают коэффициент 9.00, его сборная начинает свой путь на чемпионате мира сегодня. Также за 9.00 можно заключить пари на норвежца Эрлинга Холанда, который в первом матче дважды поразил ворота Ирака.

Шансы немца Кая Хаверца, у которого на счету также два мяча, оценили в 13.00. На Криштиану Роналду можно поставить за 25.00 — Португалия ещё не вступила в борьбу.

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