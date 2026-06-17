Последний день голосования! Выбери лучшего букмекера вместе с «Чемпионатом»!

Спортивный интернет-портал «Чемпионат» завершает народное голосование за премию для российских легальных букмекерских компаний «Лучший букмекер». Но вы ещё успеваете сделать свой выбор! Оставить его можно на странице акции до 23:59 мск 17 июня.

Лучших выбираем по всевозможным критериям — выбору событий, акциям и бонусам, работе службы поддержки, удобству интерфейса и другим. Главную награду и звание лучшего букмекера получит компания, набравшая наибольшее количество баллов по сумме всех номинаций.

Голосование полностью открытое и прозрачное, в нём принимают участие эксперты букмекерской отрасли, представители редакции «Чемпионата» и, конечно же, вы — наши читатели и игроки на ставках. Имена лауреатов узнаем в День российского букмекера — 28 июня.

Вы ещё успеваете отдать свой голос. Давайте выбирать лучших вместе!