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Время ещё есть! Принимайте участие в голосовании за лучшего букмекера страны

Время ещё есть! Принимайте участие в голосовании за лучшего букмекера страны
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Считанные часы остаются до завершения голосования на премию «Лучший букмекер», учреждённую «Чемпионатом». Её получит легальная в России букмекерская компания, набравшая наибольшее число баллов по сумме всех номинаций.

Главная особенность голосования — вместе с экспертами и редакцией портала свой выбор делаете и вы — читатели «Чемпионата» и игроки на ставках. Давайте выберем самого достойного вместе!

Победителей определяем в четырёх номинациях — «Лучшие условия», «Система лояльности и поддержка клиентов», «Удобство использования», «Лучший киберспортивный букмекер». Компания, которая наберёт больше всего баллов по сумме всех номинаций, получит главную награду — звание лучшего букмекера.

Голосование продлится до 23:59 мск 17 июня.

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