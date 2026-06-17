Голосование за лучшего букмекера страны завершается! Вы ещё успеваете сделать свой выбор

Завершается народное голосование за премию «Чемпионата» «Лучший букмекер». Но у вас ещё есть время до 23:59 мск, чтобы помочь нам выбрать действительно самого лучшего.

Награду получит легальная в России букмекерская компания по итогам всестороннего голосования. Свой выбор сделали эксперты беттинг-отрасли, редакция портала, конечно же, мы ждём ваши мнения — мнения наших читателей.

Победителей определяем в четырёх номинациях — «Лучшие условия», «Система лояльности и поддержка клиентов», «Удобство использования», «Лучший киберспортивный букмекер». А главную награду и звание лучшего букмекера страны получит компания, которая наберёт наибольшее число баллов по сумме всех номинаций.

Чтобы принять участие в голосовании, нужно авторизоваться по Сбер ID на странице премии. Сделать свой выбор можно до 23:59 мск 17 июня, а победителей узнаем 28 июня — в День российского букмекера.

Давайте выбирать вместе!