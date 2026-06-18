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Сборная Португалии сыграла вничью с ДР Конго. Зашёл коэффициент 13.0

Сборная Португалии сыграла вничью с ДР Конго. Зашёл коэффициент 13.0
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В матче 1-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Португалии сыграла вничью с ДР Конго на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). Итоговый счёт игры — 1:1.

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На шестой минуте полузащитник Жоау Невеш забил ударом головой после навеса с левого фланга. На 45+5-й минуте нападающий ДР Конго Йоан Висса восстановил равенство в счёте после подачи в штрафную. Форвард Португалии Криштиану Роналду отыграл 90 минут и не забил.

Ставки на ничью принимались с коэффициентом 5.64: выигрыш с 1000 рублей составил бы 5640 рублей. Успех ДР Конго оценивался в 12.0, победа Португалии зашла за 1.30.

На тотал меньше 2.5 гола давали 2.18, на «обе забьют — нет» — 1.80, на точный счёт 1:1 — 13.0.

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