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Чехия — ЮАР: назван фаворит матча ЧМ-2026 по футболу

Чехия — ЮАР: назван фаворит матча ЧМ-2026 по футболу
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18 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Чехия — ЮАР. Игра пройдёт в Атланте, США, на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

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Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Чехии предлагается с коэффициентом 1.93. Победа ЮАР оценивается коэффициентом 4.24. Ничейный исход можно найти в линии за 3.54.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

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