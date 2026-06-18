Чехия — ЮАР: кто фаворит матча чемпионата мира по футболу — 2026
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18 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Чехия — ЮАР. Игра пройдёт в Атланте, США, на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 19:00 МСК
Чехия
Не начался
ЮАР
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Чехии предлагается с коэффициентом 1.93. Победа ЮАР оценивается коэффициентом 4.24. Ничейный исход можно найти в линии за 3.54.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.
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