Чехия — ЮАР: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026

18 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Чехия — ЮАР. Игра пройдёт в Атланте, США, на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Чехии предлагается с коэффициентом 1.93. Победа ЮАР оценивается коэффициентом 4.24. Ничейный исход можно найти в линии за 3.54.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.