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Швейцария — Босния и Герцеговина: ставки и коэффициенты на игру ЧМ-2026 по футболу

Швейцария — Босния и Герцеговина: ставки и коэффициенты на игру ЧМ-2026
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18 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Швейцария — Босния и Герцеговина. Игра пройдёт в Инглвуде, США, на стадионе «Соу-Фай». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Швейцария
Не начался
Босния и Герцеговина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество швейцарцам. Сделать ставку на победу сборной Швейцарии предлагается с коэффициентом 1.63. Победа Боснии и Герцеговины оценивается коэффициентом 5.84. Ничейный исход можно найти в линии за 4.04.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.07. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

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