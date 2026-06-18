Швейцария — Босния и Герцеговина: ставки и коэффициенты на игру ЧМ-2026

18 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Швейцария — Босния и Герцеговина. Игра пройдёт в Инглвуде, США, на стадионе «Соу-Фай». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество швейцарцам. Сделать ставку на победу сборной Швейцарии предлагается с коэффициентом 1.63. Победа Боснии и Герцеговины оценивается коэффициентом 5.84. Ничейный исход можно найти в линии за 4.04.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.07. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.