Канада — Катар: кто фаворит матча группы B ЧМ-2026 по футболу

19 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Канады и Катара. Игра пройдёт на стадионе BC Place в Ванкувере. Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу Канады предлагается с коэффициентом 1.29. Победа Катара оценивается коэффициентом 9.00. Ничейный исход можно найти в линии за 5.00.

При этом аналитики ждут высокую результативность. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах примерно с коэффициентом 2.07, а тотал больше 2.5 мяча — в районе 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30.