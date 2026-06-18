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Канада — Катар: ставки и коэффициенты на матч чемпионата мира по футболу — 2026

Канада — Катар: ставки и коэффициенты на матч чемпионата мира по футболу — 2026
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19 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Канады и Катара. Игра пройдёт на стадионе «BC Place» в Ванкувере. Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 01:00 МСК
Канада
Не начался
Катар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу Канады предлагается с коэффициентом 1.29. Победа Катара оценивается коэффициентом 9.00. Ничейный исход можно найти в линии за 5.00.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики ждут высокую результативность. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах примерно с коэффициентом 2.07, а тотал больше 2.5 мяча — в районе 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30.

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