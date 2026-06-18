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Мексика — Южная Корея: кто фаворит матча группы А ЧМ-2026 по футболу

Мексика — Южная Корея: кто фаворит матча группы А ЧМ-2026
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19 июня состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 Мексика — Южная Корея. Игра пройдёт на стадионе «Акрон» в Сапопане, Мексика. Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 04:00 МСК
Мексика
Не начался
Южная Корея
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество представителю Северной Америки. Сделать ставку на победу сборной Южной Кореи предлагается с коэффициентом 4.73, тогда как победа Мексики оценивается коэффициентом 1.83. Ничейный исход можно найти в линии за 3.64.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.26. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.06.

Материалы по теме
Матч дня на ЧМ-2026: Мексика — Южная Корея. Берём коэффициент 3.64
Матч дня на ЧМ-2026: Мексика — Южная Корея. Берём коэффициент 3.64
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