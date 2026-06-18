Мексика — Южная Корея: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 19 июня

19 июня состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 Мексика — Южная Корея. Игра пройдёт на стадионе «Акрон» в Сапопане, Мексика. Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество представителю Северной Америки. Сделать ставку на победу сборной Южной Кореи предлагается с коэффициентом 4.73, тогда как победа Мексики оценивается коэффициентом 1.83. Ничейный исход можно найти в линии за 3.64.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.26. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.06.