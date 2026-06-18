Эксперты назвали фаворита ЧМ-2026 после первого тура группового этапа

На ЧМ-2026 позади остался первый тур, все команды уже сыграли по одному матчу. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.
Главным фаворитом теперь считают Францию, сделать ставку на её победу можно за 5.00, перед стартом на команду Дидье Дешама предлагали котировку 6.00.
Шансы Испании после ничьей с Кабо-Верде снизили до 7.00 (было 5.80). Также за 7.00 можно поставить на сборную Англии (было 8.00).
Вероятность того, что Аргентина защитит титул, повысилась. Коэффициент снизился с 10.00 до 9.00. А вот котировки на успех Португалии снизились с 9.00 до 10.00.
Не убедила аналитиков в первом туре сборная Бразилии — сейчас на команду Карло Анчелотти дают 12.00, а перед стартом можно было заключить пари за 9.00.
Шансы сборной Германии после разгрома Кюрасао не изменились — сделать ставку можно за 15.00. На Нидерланды можно заключить пари с коэффициентом 20.00 (было 19.00).