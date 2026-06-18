Мексика — Южная Корея: прогноз Алексея Андронова на матч ЧМ-2026

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч ЧМ-2026 Мексика — Южная Корея.

Ставка: обе забьют за 2.07.

«Второй матч для этих команд в группе. Обе уже одержали победы, поэтому волнений каких-то, наверное, у них быть не должно. Мексиканцы делают ставку на свой достаточно простой футбол и прекрасно понимают, что именно он и будет работать. Корее будет достаточно сложно в этой встрече что-то противопоставить мексиканской сборной именно с точки зрения результата. С другой стороны, их устроит ничья, и плюс там впереди у Кореи матч с, возможно, самой слабой командой чемпионата мира — со сборной ЮАР. Пока ЮАР — это самое удручающее впечатление, которое здесь было.

Полагаю, хорошая ставка на этот матч — обе забьют с коэффициентом 2.07. В конце концов, есть такие люди, как Сон Хын Мин, Рауль Хименес, который наконец-то размочил личный счёт на четвёртом по счёту ЧМ. 1:1 вполне может быть вероятным результатом, ну, или 2:1 в чью-то пользу. То есть обе забьют здесь должно проходить», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».