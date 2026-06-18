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Мексика — Южная Корея: прогноз Константина Генича на игру группы А ЧМ-2026 по футболу

Мексика — Южная Корея: прогноз Константина Генича на игру группы А ЧМ-2026
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Мексика — Южная Корея.

Ставка: обе забьют за 2.12.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 04:00 МСК
Мексика
Не начался
Южная Корея
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мексика и Южная Корея сыграют во втором туре друг против друга, и это действительно многообещающая игра, потому что и те, и другие достаточно живенько передвигались в первых встречах. Мексиканский Сапопан примет этот матч на стадионе «Акрон».

Очень понравилась Южная Корея на старте — своим движением, желанием, хорошие замены были. В общем, понравилась команда, особенно в плане созидания. И это будет, конечно, совсем другой экзамен для сборной Мексики, нежели игра против ЮАР, где африканцы оказались совсем не готовы к тому, что сборная Мексики предложит.

Календарь ЧМ-2026

У мексиканцев не сыграет Сесар Монтес, капитан команды, получивший красную карточку. И, мне кажется, у Южной Кореи есть неплохие шансы забить в этом матче. Я думаю, что и Мексика должна своё забить. Может быть, даже и ничья устроит и тех, и других, потому что 4 очка точно выводят из группы. Но, наверное, есть желание у хозяев занять 1-е место. И это нужно делать сейчас. Я думаю, что южнокорейцы, которые в последнем туре будут играть с ЮАР, могут вполне перехватить лидерство. Поэтому сейчас Мексика будет играть явно на победу, чтобы оставить главного конкурента позади.

Стоит ждать обоюдоострый футбол — с забитыми мячами. Мой прогноз — обе забьют за 2,12», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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