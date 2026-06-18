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Канада — Катар: прогноз Константина Генича на игру группы B ЧМ-2026 по футболу

Канада — Катар: прогноз Константина Генича на игру группы B ЧМ-2026
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Канада — Катар.

Ставка: победа Канады в первом тайме за 1.70.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 01:00 МСК
Канада
Не начался
Катар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Одни из хозяев чемпионата сборная Канады во втором матче сыграет против Катара, против прошлой команды-хозяйки чемпионата мира. Катарцы забили долгожданный первый гол на чемпионате мира. Его автор Хухи получил и $ 3 млн, и «Роллс-Ройс», и почёт, и уважение всей страны. Хотя в итоге в официальном протоколе значится автогол. Не знаю, как долго Катар там отмечал эту ничью, но вот здесь, в Ванкувере, я думаю, против канадцев будет максимально тяжело.

Давление ожиданий и определённая скованность, которые мешали канадцам в первой игре с Боснией, должны уйти. И всё-таки Катар не такая высокая команда, не такая атлетичная команда, как Босния. И канадцам, конечно, против такого соперника будет намного проще.

Календарь ЧМ-2026

Понятно, что Канада — явный фаворит в этой паре. Просто брать победу хозяев за 1.29 — как-то скромненько. С форой (-1.5) уже можно — за 1.85. Но я бы рассмотрел ещё вариант победы Канады в первом тайме за 1.7. Думаю, что канадцы опять включатся сразу, побегут, Катару будет очень непросто. И, следовательно, Канада, сбросив эти оковы давления, которые мешали в первом матче, в Ванкувере уже должны взять своё. Команда у Джесси Марша действительно очень и очень неплохая.

Основной мой прогноз — победа Канады в первом тайме за 1.7. И я бы рассмотрел победу Канады с форой (-1.5) по матчу за 1.73», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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