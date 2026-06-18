Сборная Узбекистана проиграла Колумбии. Зашёл коэффициент 15.0

Состоялся матч группы К чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором играли сборные Узбекистана и Колумбии. Встречу принимал стадион «Ацтека» в Мехико (Мексика). Колумбия победила — 3:1.

Счёт в матче открыл колумбийский защитник Даниэль Муньос, которому ассистировал Луис Диас на 40-й минуте. Во втором тайме узбекский полузащитник Аббосбек Файзуллаев восстановил равновесие в счёте.

Спустя несколько минут Диас вновь вывел колумбийцев вперёд. Под занавес встречи хавбек Хаминтон Кампас забил третий для сборной Колумбии мяч. Больше зрители голов не увидели, итоговый счёт — 3:1.

Ставки на победу сборной Колумбии принимались с коэффициентом 1.45: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1450 рублей. Успех Узбекистана оценивался в 8.50, ничья — в 4.54.

На тотал больше 2.5 гола давали 2.00, на «обе забьют» — 2.20, на точный счёт 3:1 — 15.0.