Чехия — ЮАР: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата мира по футболу — 2026

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Чехия — ЮАР.

Ставка: победа Чехии за 1.80.

«1-й тур, конечно, для Чехии и ЮАР получился катастрофическим. Чехи уступили Южной Корее, хотя, мне казалось, они должны были выигрывать этот матч. Вели в счёте, но всё равно уступили — это, конечно, неприятно. ЮАР тоже проиграла Мексике, плюс получила две красные карточки и потеряла игроков. Это ещё один момент, который должен сыграть на руку Чехии.

Для меня в этой встрече Чехия, конечно, фаворит. По подбору игроков и классу футболистов чехи выглядят сильнее. Им уже отступать некуда: если снова проиграют, это будет настоящая катастрофа. После 1-го тура нужно реабилитироваться, потому что, на мой взгляд, Чехия не должна была начинать турнир с поражения. Хотя бы вничью они обязаны были играть.

ЮАР будет биться, в этом сомнений нет. Это африканская сборная, такие команды всегда борются до конца, навязывают борьбу, не выключаются из игры, несмотря на счёт. Однако если чехи сами себе не привезут проблемы, не получат удаление и не начнут ошибаться, то должны этот матч забирать. По мастерству Чехия всё-таки превосходит ЮАР.

Не думаю, что здесь будет много забитых мячей. Скорее, получится тяжёлая и вязкая игра, где всё решит один момент. Чехам нужно сыграть собранно, забить свой голик и спокойно довести встречу до победы. Думаю, Чехия после провального 1-го тура соберётся и в трудном матче выиграет — где-то 1:0», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».