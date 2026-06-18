Чехия — ЮАР: прогноз Константина Генича на игру 2-го тура ЧМ-2026 по футболу

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Чехия — ЮАР.

Ставка: победа Чехии по угловым с форой (-1.5) за 1.96.

«Время неумолимо несется вперед, и у нас уже 2-й тур группового турнира чемпионата мира 2026 года. Сборная Чехии, проиграв первый матч южнокорейцам (1:2), сыграет со сборной ЮАР, которая уступила 0:2 мексиканцам в матче открытия и потеряла ещё и двух игроков из-за удалений в той встрече. Матч пройдет в Атланте, там очень комфортные условия, там закрытая крыша, там кондиционирование. Матч дневной, но играть футболистам будет вполне комфортно.

Чехи, конечно, помощнее и помастеровитее выглядят, чем нынешняя сборная ЮАР. И у чехов очень многое построено на фланговой игре, на стандартах. Гол, забитый чехами с аута, и момент, который у них был после аута, — это все наигранные комбинации. Хорошие подачи, хорошие броски из-за пределов поля — это их фишка. Чехия даже обыграла Южную Корею в первом матче по угловым. Я думаю, что и здесь по угловым Чехия должна сборную ЮАР превзойти. Не знаю, что будет по игре. Может быть, южноафриканцы как-то перестроятся, как-то изменят модель своей игры, перестанут привозить себе, как это было с Мексикой.

Но я на результат здесь ставить не рискну. Зато практически не сомневаюсь, что по стандартам Чехия обыграет ЮАР. Мой прогноз — победа Чехии по угловым с форой (-1,5) за 1,96», — приводит слова Генича «РБ Спорт».