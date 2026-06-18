Швейцария — Босния и Герцеговина: ставка Владимира Гучека на встречу ЧМ-2026

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Швейцария — Босния и Герцеговина.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.82.

«В группе В всё запутано до безобразия после 1-го тура: боснийцы ожидаемо сыграли в сугубо оборонительный футбол с хозяевами турнира из Канады, а швейцарцы на последних минутах упустили верную победу над командой Катара в матче, где сами подопечные Мурата Якина могли всё закончить задолго до финального свистка. Теперь две команды встретятся в очном противостоянии, в котором многие точки расставятся над i.

Если кто-то из команд допустит поражение, то сильно осложнит себе задачу выхода из группы. Ведь впереди солиднейшие встречи 3-го тура, в которых швейцарцы будут играть против действующих в атакующем стиле канадцев, а боснийцы встретятся со своими апологетами из Катара. Так что многое стоит на кону именно в очном матче между двумя европейскими сборными, которые ехали на турнир с разными задачами: швейцарцы — добиться своего лучшего результата в истории на чемпионатах мира, а боснийцы — показать товар лицом и красиво завершить карьеру Эдина Джеко.

Прогнозирую, что в этой встрече много голов не будет. Им просто неоткуда взяться, когда любая команда достаточно среднего уровня выходит именно биться против дружины из Боснии и Герцеговины. Боснийцы классно действуют в обороне и крайне опасны на стандартах, словно конспекты Микеля Артеты были составлены испанцем где-то в неохраняемом месте и забраны не совсем легальным образом тренерским штабом боснийской команды. Так что больше двух забитых мячей на двоих в этом противостоянии я не жду», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».