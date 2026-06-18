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Швейцария — Босния и Герцеговина: прогноз Константина Генича на игру 2-го тура ЧМ-2026 по футболу

Швейцария — Босния и Герцеговина: прогноз Константина Генича на игру 2-го тура ЧМ-2026
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Швейцария — Босния и Герцеговина.

Ставка: тотал Швейцарии больше 1.5 за 1.85.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Швейцария
Не начался
Босния и Герцеговина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Швейцарии в Инглвуде во 2-м туре сразится с командой Боснии и Герцеговины. И те и другие сыграли вничью на старте, но если боснийцы в целом могут быть довольны ничейным результатом с Канадой, потому что играли всё-таки с хозяевами, то Швейцария, конечно, недосчиталась очков и упустила огромное количество моментов во встрече с Катаром. В итоге поплатились швейцарцы, пропустив в компенсированное время.

Здесь швейцарцам, которые являются фаворитами группы, конечно же, надо свой статус подтверждать. И, возможно, всё то, что не залетело в ворота сборной Катара, залетит в ворота сборной Боснии.

Календарь ЧМ-2026

Сами боснийцы очень грамотно и качественно играют в обороне, они действительно много зон перекрывают, здорово перестраиваются. Это очень атлетичная команда, одна из самых высоких на этом чемпионате мира. И неудивительно, что боснийцы забили головой сборной Канады после розыгрыша углового.

И всё же считаю, что класс нападения и класс мастеров в швейцарской сборной выше. То, что не реализовали с Катаром, попробуют в Инглвуде в матче с Боснией реализовать. Рискну и предложу вариант «индивидуальный тотал Швейцарии больше 1.5» за коэффициент 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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