США — Австралия: кто фаворит матча ЧМ-2026 по футболу

19 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 США — Австралия. Игра пройдёт в Сиэтле (США) на стадионе «Люмен Филд». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Северной Америки. Сделать ставку на победу сборной США предлагается с коэффициентом 1.77. Победа Австралии оценивается коэффициентом 4.57. Ничейный исход можно найти в линии за 4.06.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.