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ЧМ-26: бенефис Месси, худший Роналду и топовая Аглия.
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14:25 Мск
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США — Австралия: ставки и коэффициенты на матч чемпионата мира по футболу — 2026

США — Австралия: ставки и коэффициенты на матч чемпионата мира по футболу — 2026
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19 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 США — Австралия. Игра пройдёт в Сиэтле (США) на стадионе «Люмен Филд». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
США
Не начался
Австралия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество команде из Северной Америки. Сделать ставку на победу сборной США предлагается с коэффициентом 1.77. Победа Австралии оценивается коэффициентом 4.57. Ничейный исход можно найти в линии за 4.06.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.

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