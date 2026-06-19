Шотландия — Марокко: ставки и коэффициенты на матч 2-го тура ЧМ-2026

20 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Шотландия – Марокко. Игра пройдёт в Фоксборо (США) на стадионе «Джиллетт». Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Африки. Сделать ставку на победу сборной Марокко предлагается с коэффициентом 2.03. Победа Шотландии оценивается коэффициентом 4.18. Ничейный исход можно найти в линии за 3.26.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.