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Шотландия — Марокко: ставки и коэффициенты на матч 2-го тура ЧМ-2026 по футболу

Шотландия — Марокко: ставки и коэффициенты на матч 2-го тура ЧМ-2026
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20 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Шотландия – Марокко. Игра пройдёт в Фоксборо (США) на стадионе «Джиллетт». Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 01:00 МСК
Шотландия
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество команде из Африки. Сделать ставку на победу сборной Марокко предлагается с коэффициентом 2.03. Победа Шотландии оценивается коэффициентом 4.18. Ничейный исход можно найти в линии за 3.26.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

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