Бразилия — Гаити: кто фаворит матча ЧМ-2026 20 июня

20 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Бразилия — Гаити. Игра пройдёт в Филадельфии, США, на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Стартовый свисток запланирован на 3:30 мск.

Букмекеры отдают явное преимущество команде Карло Анчелотти. Сделать ставку на победу сборной Бразилии предлагается с коэффициентом 1.01. Победа Гаити оценивается коэффициентом 60.0. Ничейный исход можно найти в линии за 25.0.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.33. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.50.