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Бразилия — Гаити: кто фаворит матча ЧМ-2026 по футболу 20 июня

Бразилия — Гаити: кто фаворит матча ЧМ-2026 20 июня
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20 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Бразилия — Гаити. Игра пройдёт в Филадельфии, США, на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Стартовый свисток запланирован на 3:30 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Не начался
Гаити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают явное преимущество команде Карло Анчелотти. Сделать ставку на победу сборной Бразилии предлагается с коэффициентом 1.01. Победа Гаити оценивается коэффициентом 60.0. Ничейный исход можно найти в линии за 25.0.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.33. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.50.

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