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Турция — Парагвай: ставки и коэффициенты на встречу ЧМ-2026 по футболу

Турция — Парагвай: ставки и коэффициенты на встречу ЧМ-2026
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20 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Турция — Парагвай. Игра пройдёт на стадионе San Francisco Bay Area Stadium, также известном как Levi’s Stadium, в Санта-Кларе. Стартовый свисток запланирован на 6:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Турция
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение туркам. Сделать ставку на победу Турции предлагается с коэффициентом 2.04. Победа Парагвая оценивается коэффициентом 3.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерской конторе с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93.

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