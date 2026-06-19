Турция — Парагвай: ставки и коэффициенты на встречу ЧМ-2026

20 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Турция — Парагвай. Игра пройдёт на стадионе San Francisco Bay Area Stadium, также известном как Levi’s Stadium, в Санта-Кларе. Стартовый свисток запланирован на 6:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение туркам. Сделать ставку на победу Турции предлагается с коэффициентом 2.04. Победа Парагвая оценивается коэффициентом 3.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерской конторе с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93.