Бразилия — Гаити: прогноз Владимира Гучека на матч ЧМ-2026 по футболу

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Бразилия — Гаити.

Ставка: ТБ 3.5 за 1.86.

«На данном чемпионате мира бывают разные вывески. Некоторые из них уж слишком звучат экзотично, но смущать они вас точно не должны. Сборная Гаити в 1-м туре дала самый настоящий бой шотландцам. А это не последняя сборная и в мировом рейтинге, и отдельно в европейском. И отбор ведь она прошла достаточно тяжёлый, но гаитяне практически смогли выстоять и пропустили после нескольких рикошетов достаточно обидный мяч в свои ворота. Теперь сборной Гаити предстоит сыграть матч с куда более серьёзной и статусной командой, которую, на минуточку, возглавляет сам Карло Анчелотти.

У неё, конечно, хватает проблем: нет сильного центрфорварда, игра в 1-м туре с Марокко не вызвала позитивную отдачу от зрителей, а Неймар пропустит и 2-й тур, так как до конца от травмы ещё восстановиться не смог. Однако у бразильцев всегда хватает мастеров в атаке, тут вам и Винисиус, и Рафинья, и классная линия полузащиты. Конечно же, не забудем, что Бразилия обладает ещё и двумя представителями санкт-петербуржского «Зенита», чьё участие в матче добавит интереса для просмотра на территории России. Гаитяне вряд ли полезут играть в открытый футбол, слишком серьёзными видятся последствия такого потенциального решения.

Поэтому можно ожидать, что первые минуты превратятся в сплошное владение мячом именно пятикратными чемпионами мира, которые только во втором тайме смогут полноценно реализовать свой перевес в классе и умении играть в футбол. Прогнозирую, что при всём вышесказанном забитых мячей будет в достатке. Большинство из них точно забьёт Бразилия, гаитяне что-то тоже смогут забрать себе от этого голевого пирога, но соревноваться даже с такой невыразительной Бразилией данной сборной пока рановато», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».